Klienci tych płatnych parkingów w Kujawsko-Pomorskiem otrzymają zwrot pieniędzy za brak biletu parkingowego

Pacjenci: "Skąd mieliśmy wiedzieć, ile będziemy w szpitalu?"

Ten przy szpitalu im. Jurasza trafił na nasze łamy. O sprawie tego kontrowersyjnego parkingu i regulaminu, który na nim obowiązywał pisaliśmy wiele razy. Choć pacjenci wnosili opłaty za postój, byli karani za to, że spóźnili się do auta choćby minutę. W grę nie wchodziła dopłata za dodatkowy czas na parkingu. Pacjenci skarżyli się, że trudno im zaplanować co do godziny wizytę u lekarza, nie mogą więc z góry zapłacić za cały czas postoju.

Polecamy też: Parkingowi nie mogą żądać od nas opłat za parkowanie w wyznaczonych miejscach, ale to robią - mówią rodzice dzieci z "Jurasza"