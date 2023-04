"Na 10 produktów jeden tańszy, a 9 drogich"

- Od jakiegoś czasu robię zakupy w sklepie osiedlowym i, naprawdę, nie widzę większej różnicy na rachunkach w porównaniu do dyskontów. Chodzę też do naszego sklepu Społem PSS Tuchola. Wciąż krążą mity, że w dyskontach jest tanio, a w innych sklepach. Dyskonty bazują na starej opinii, gdy faktycznie ceny były atrakcyjne, a teraz są, zwyczajnie, porównywalne - dodaje tucholanka.

"Pójdziesz do Lidla czy Biedronki, kupisz 10 produktów, jeden będzie tańszy, a dziewięć droższych niż byś kupił gdzie indziej" - pisze pan Piotr w jednej z grup na Facebooku.

- Zawsze myślałam, że to drogi sklep w porównaniu z dyskontami. Taką ma opinię. Dlatego bardzo się zdziwiłam, że np. masło było o złotówkę tańsze niż w mojej Biedronce na osiedlu - opowiada.

Denerwujemy się na zakupach

Serwis Wirtualne Media.pl podaje szczegółowo, że z porównania cen koszyków zakupowych wynika, że za podstawowe produkty spożywcze zapłacimy najmniej, udając się do sklepu sieci Auchan (niezmiennie od kilku lat). Tam koszyk zakupowy kosztuje 243,92 zł. Drugie miejsce na liście zajął Lidl (248,32 zł), a trzecie Makro Cash & Carry (274,08 zł).

Według badania, wzrost cen w sklepach wywołuje negatywne emocje przede wszystkim u osób w wieku 45-54 lat oraz 18-24 lat. Głównie są to mieszkańcy miejscowości liczących od 50 tys. do 99 tys. oraz od 20 tys. do 49 tys. ludności. Przeważnie mają wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź średnie, a także miesięczne dochody netto w wysokości 1000-2999 zł lub 3000-4999 zł.