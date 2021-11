Klientka ma żal do weterynarza o śmierć psa w czasie zabiegu. Co na to gabinet weterynaryjny? Joanna Maciejewska

W październiku 2021 roku, w jednym z gabinetów weterynaryjnych we Włocławku, zmarł york. Klientka, która przyszła z nim na zabieg, ma żal do lecznicy

W jednym z gabinetów weterynaryjnych we Włocławku, w czasie zabiegu, zmarła jedenastoletnia suczka. Właścicielka przyszła z yorkiem na usunięcie kamienia nazębnego. Ma żal do lecznicy. Sytuację opisała na Facebooku gabinetu, któremu zarzuciła m. in. to, że podał zbyt dużą dawkę narkozy i zastosował niewłaściwy jej typ.