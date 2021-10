Włocławski szpital znów przyjmuje dzieci na pediatrię

- Cały czas apelujemy, żeby POZ-y opiekowały się pacjentami, a nie tylko Izba Przyjęć. To jest największy problem. Niestety, podstawowa opieka zdrowotna też pęka w szwach i sobie zdajemy sprawę, że tam również brakuje kadry. Natomiast, im jest tam mniejsza możliwość opieki nad pacjentami dziecięcymi - a niestety są dni, w których w danym POZ pediatry nie ma - wtedy rodzice szukają pomocy w szpitalu. A szpital nie jest do szukania pomocy w podstawowej opiece zdrowotnej – zaznacza Karolina Welka, dyrektorka szpitala we Włocławku. - Powoduje to, że pacjenci w dużych ilościach korzystają z Izby Przyjęć, która niestety nie jest w stanie obsłużyć wszystkich pacjentów od razu i dlatego są też kumulacje pacjentów na Izbie Przyjęć.