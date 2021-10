Włocławianie nadal muszą jeździć w nocy po leki do innych miast. Wciąż brakuje całodobowej apteki Joanna Maciejewska

Całodobowej apteki we Włocławku nie ma od połowy maja 2021. Mieszkańcy muszą jeździć do innych miast, żeby w godzinach nocnych kupić niezbędne leki. Apteka, która wcześniej pełniła nocne dyżury twierdzi, że praca w godzinach nocnych jest nieopłacalna i nie ma do tego wystarczającej liczby pracowników. Sprawa braku całodobowej apteki ponownie pojawiła się na sesji Rady Miasta. We wtorek 26 października 2021 dopytywali o to radni PiS.