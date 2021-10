Koronawirus w szpitalu we Włocławku. Szpital nadal nie przyjmuje pacjentów na oddziały internistyczne Joanna Maciejewska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku wstrzymał przyjęcia do oddziałów internistycznych 11 października 2021 roku. We wtorek 26 października poinformował o wydłużeniu zawieszenia przyjęć do wspomnianych oddziałów. Powodem są zakażenia koronawirusem wśród pacjentów. Pacjenci będą kierowani do innych szpitali w regionie.