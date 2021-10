Inga Bartnikowska czeka na nowych chłopaków w Hotelu Paradise [zdjęcia]

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwają zdjęcia do filmu „Magiczny kwiat paproci”

Inga Bartnikowska z Włocławka jest uczestniczką czwartej edycji Hotelu Paradise. Do programu dołączyła 17 października 2021 roku. Na początku stworzyła parę z Łukaszem, ale bardziej zainteresowana była Przemkiem. Wszystko wskazywało na to, że z wzajemnością. Od samego początku mówił, że Inga jest pierwszą dziewczyną w Hotelu, która od razu mu się spodobała. 25 października 2021 roku, podczas Rajskiego Rozdania, do Ingi podszedł Przemek. Zamieszkali razem w hotelowym pokoju. Ale Przemek częściej spędza czas z Sarą, niż Ingą.