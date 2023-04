Klimat zmienia się na naszych oczach. Także w regionie trzeba gromadzić dużo wody

Tegoroczne zima i początek wiosny przyniosły na Kujawach i Pomorzu nawet nadmiar opadów, w porównaniu do wieloletniej średniej, ale to nie oznacza, że pozostałe miesiące będą podobne. Znów może zrobić się sucho i znów mogą pojawić się tylko krótkotrwałe, za to nawalne deszcze, które powodują szybkie wezbrania i równie szybki odpływ wody do rzek i jezior.

Sposobem na łagodzenie tych zjawisk i naprawą błędów z przeszłości (nieprawidłowa melioracja terenów rolnych i leśnych, prostowanie rzek i mniejszych cieków) są prowadzone już od kilkudziesięciu lat działania w Lasach Państwowych pod nazwą Mała Retencja (#małaretencja).

Przykładowo już w roku 1982 na rzece Stążce (dopływ Brdy) w osadzie Gołąbek (Nadleśnictwo Tuchola) powstał spory zbiornik retencyjny, który 10 lat później (dzięki zbudowaniu dojazdu) zyskał dodatkowa funkcje – przeciwpożarową.