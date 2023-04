Ten kombajn wodny wykosi roślinność na Noteci i Kanale Bydgoskim. Zobaczcie zdjęcia!

Cienko to widać... Czyli na wodzie nie szerszej niż kajak

Na Noteci trwają przygotowania do otwarcia sezonu żeglugowego w Kujawsko-Pomorskiem

Na ratunek rybom i innym organizmom...

Jak dodaje Edyta Rynkiewicz - usuwanie zawartej w roślinach materii organicznej (makrofitów) poza ekosystem wodny jest niezwykle istotne, bowiem pozostawienie jej w toni wodnej, szczególnie podczas letnich upałów, jest bardzo niekorzystne.

Poza piętrzeniem wody następuje proces wzmożonego rozkładu materii organicznej, a to prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu w wodzie. To zaś ogranicza występowanie organizmów zasiedlających ekosystemy wodne, przede wszystkim zwierzęcych, w tym ichtiofauny (ryb i innych organizmów).