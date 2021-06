Kłopoty buraków cukrowych. Jak warunki pogodowe wiosną 2021 wpływają na uprawy?

Większe problemy pojawiały się z zaskorupieniami, na skutek zlewnych deszczy, lokalnymi gradobiciami i burzami pisakowymi. Z tych powodów ok. 4 tys. ha kwalifikowało się do ponownego przesiania.

Na chwilę obecną na plantacjach widzimy buraki do 6-8, lokalnie w do 10 liści. Jednak stan plantacji jest bardzo zróżnicowany, a opóźnienia w wegetacji w zależności od regionu wahają się od 10 dni nawet do 3 tygodni.