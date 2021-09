Kolej Plus na Kujawach i Pomorzu. Może nam odjechać. Dlaczego? Agnieszka Domka-Rybka

Kujawsko-pomorska inwestycja skomunikowania Koronowa z Bydgoszczą i Chojnicami może nie załapać się do programu "Kolej Plus". Archiwum/Polska Press

Koronowo odwołało przetarg na opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla budowy linii kolejowej z Bydgoszczy do Koronowa, Sośna i Więcborka, łącznie z modernizacją trasy z Więcborka przez Sępólno Krajeńskie do Chojnic. Natomiast bez tego studium projekt nie trafi na listę do dofinansowania z programu "Kolej plus".