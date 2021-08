Kolej Plus. Samorządy powiatu sępoleńskiego deklarują wstępną kwotę współfinansowania studium

Kosztowana utopia czy szansa na wyjście z wykluczenia komunikacyjnego i krok w przyszłość? Projekt budowy linii kolejowej Bydgoszcz-Koronowo-Sośno-Więcbork-Sępólno-Kamień-Chojnice, który został zakwalifikowany do dalszego etapu w programie Kolej Plus wzbudza ogromne wątpliwości. Jest wiele pytań, a czas goni. Gmina Koronowo, która jest liderem projektu, zwróciła się do samorządów (współpartnerami projektu jest 15 samorządów) o współfinansowanie studium planistyczno-prognostycznegp, które da odpowiedzi na kluczowe pytania. Koronowo do 6 września musi rozstrzygnąć przetarg na wstępną dokumentację. Najniższa oferta opiewa na 800 tysięcy złotych. Sama realizacja projektu, jak powiedział na sesji rady powiatu wicestarosta sępoleński, to szacunkowy koszt od 750 mln do nawet miliarda złotych. PKP PLK ma pokryć 85 procent inwestycji, samorządy – 15 procent.