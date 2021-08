Koleją z Chojnic przez Sępólno i Koronowo do Bydgoszczy? Samorządy musiałyby złożyć się na studium. Wielu chętnych nie ma Anna Klaman

Szansa na kolej do Bydgoszczy przez Koronowo coraz bardziej się oddala Fot. Marcin Misiak

Szanse na utworzenie linii kolejowej z Chojnic przez Koronowo do Bydgoszczy są coraz mniejsze. Co prawda wniosek zakwalifikował się do programu Kolej Plus, ale... do końca listopada załącznikiem musi być gotowe studium. Byłoby, gdyby wszystkie samorządy - tak jak Chojnice i Bydgoszcz - zadeklarowały wsparcie finansowe na wykonanie tego dokumentu. A z tym jest problem.