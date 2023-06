Kolejne kontrakty w KH Energa Toruń. To będą topowi strzelcy PHL?

Danila Larionovs to 22-letni, utalentowany napastnik z Łotwy. W hokejowym CV ma występy w młodziezowych reprezentacjach swojego kraju, trzy lata hokehowej praktyki za oceanem, a także 10 występów w lidze KHL z Dynamem Ryga. Ostatnie dwa sezony to kazachskie Saryarka Karaganda i Arlan Kokshetau, w sumie 69 meczów, 13 goli i 22 asysty.

Bardzo ciekawym nabytkiem jest Ruslan Bashirov, który wraca do Polski Hokej. 25-letni Rosjanin z paszportem Kazachstanu w latach 2020/22 rozegrał 74 mecze w naszej lidze, strzelając 25 goli i 44 razy asystując, Zaczynał w Zagłębiu Sosnowiec, a w barwach JKH GKS Jastrzębie sięgnął po Superpuchar Polski oraz posmakował Champions Hockey League. Ostatni sezon to 9 goli i 26 asyst w lidze rumuńskiej.

To transfery numer 3 i 4 nowych graczy w Toruniu. Wcześniej KH Energa odzyskała dwóch swoich byłych napastników: Fina Konstę Jaakolę oraz Patryka Koguta (w poprzednim sezonie Zagłębie Sosnowiec).