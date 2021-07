Kolejny akt wandalizmu w Rypinie. Straż miejska poszukuje sprawców

– Sprawcy wyrwali urządzenie wraz z kostką brukową – informuje magistrat. – Jeżeli ktoś posiada informacje, które pozwolą zatrzymać wandali, prosimy o kontakt ze Strażą Miejską w Rypinie, pod tel. 602-733-872.

To już kolejny akt wandalizmu w Rypinie. Wcześniej, przy skrzyżowaniu ulicy Mławskiej i Dworcowej w Rypinie zostały zniszczone kule świetlne. Sprawcy wyrwali jedną kulę, druga została pomalowana sprayem. Ponadto kilka miesięcy temu skradziono kulę świetlną, uszkadzając instalację elektryczną na niedawno zagospodarowanym skwerze przy ul. Powstania Styczniowego.

– W tym przypadku, dzięki czujności mieszkańców, za co serdecznie dziękuję, sprawca został znaleziony, a kula świetlna odzyskana – mówił wówczas burmistrz Paweł Grzybowski. – Po raz kolejny proszę o uszanowanie naszego wspólnego dobra, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się z pięknej i zadbanej przestrzeni miejskiej. Apeluję również o zgłaszanie do właściwych instytucji sytuacji niszczenia, bądź kradzieży. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wokół nas i w razie konieczności reagujmy.