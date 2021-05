Kolumny kilkudziesięciu rosomaków i moździerzy rak przejadą naszymi drogami. Uwaga kierowcy, bo będą utrudnienia w ruchu

Kolumny wojskowych pojazdów przejadą drogami powiatów świeckiego oraz grudziądzkiego

Sprzęt i żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina w poniedziałek, 31 maja wyruszą na ćwiczenia "Dragon-21", które w czerwcu będą prowadzone w okolicach Morąga.

W poniedziałek na drogi wyjadą trzy kolumny transporterów opancerzonych Rosomak, moździerzy samobieżnych Rak oraz pojazdów zabezpieczenia logistycznego i łączności. W każdej kolumnie będzie po maksymalnie 20 pojazdów.

- Łącznie będzie to kilkadziesiąt pojazdów i blisko 300 żołnierzy - mówi kapitan Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

Plan jest taki, że 31 maja, od g. 5 do 6 rano, co pół godziny ze Szczecina wyjeżdżać będą kolejne kolumny pojazdów 12 BZ. Po 6-7 godzinach jazdy, kolumny dojadą do Grupy koło Grudziądza. Tam najpewniej zostaną na noc, by po odpoczynku - prawdopodobnie przez Grudziądz - pojechać w stronę Morąga.