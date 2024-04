Rolnicy planowali najazd na Grudziądz 10 kwietnia. Ale plan musieli zmienić. Dlaczego?

Rolnicy planowali przeprowadzenie akcji w Grudziądzu

Jednak dzień przed planowaną akcją, we wtorek, 9 kwietnia rolnicy musieli swoją akcję odwołać. Bo na drogach wjazdowych do Grudziądza, ustawiono znaki zakazujące wjazdu ciągników rolniczych. - To bezprawie! Ustawili na wjazdach do Grudziądza znaki zakazujące ruchu pojazdom rolniczym! - mówi Dawid Kotowicz. - Tak od razu...