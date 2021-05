Los przychodni przyszpitalnej w Grudziądzu pod znakiem zapytania.... Brakuje lekarzy

- Od dłuższego czasu jest problem z lekarzami w przychodni przy ul. Szpitalnej - sygnalizowała Helena Bagniewska, radna Sojuszu Obywatelski Grudziądz podczas sesji w środę, 26 maja. - Raz: cud by się tam w ogóle dodzwonić, a dwa: panie rejestratorki nie są w stanie udzielić informacji jaki lekarz będzie przyjmował. Lekarze zmieniają się z dnia na dzień. Jak rozwiązanie tego problemu widzą władze szpitala w Grudziądzu?

Jak dodawała radna Bagniewska, pacjenci tej przychodni są zdegustowani, gdyż wcześniej mieli swoich lekarzy prowadzących którzy znali ich historię choroby i mogli skuteczniej pochylić się nad leczeniem, opieką. - Teraz codziennie jest inny lekarz. Jak się mają zatem czuć chorzy? Są załamani takim podejściem - alarmuje się Helena Bagniewska. - Wiemy, że sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka, ale jednak mieszkańcy chcą się leczyć.

Radna Bagniewska z SOG-u, uważa że jeśli dochodzi do takich sytuacji jak w przychodni przyszpitalnej, to nie ma się co dziwić że pacjenci szukają pomocy w SOR-ach, a przez to te oddziały są zawalone bądź wzywają pogotowie. - No bo jak w końcu mają się leczyć?! - retorycznie pyta Helena Bagniewska. - Naprawdę jest problem. A ta przychodnia jest bardzo potrzebna, bo znajduje się w centrum miasta i sporo osób do niej należy.

Dyrektor medyczny: - Staramy się pozyskać lekarzy, ale nie ma chętnych na nasze oferty pracy Prof. Aleksander Goch, zastępca dyrektora szpitala w Grudziądzu w pełni zgodził się z tym o czym mówiła Helena Bagniewska. I zapewnia, że władze lecznicy starają się pozyskać lekarzy do Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpitalnej, ale jak się okazuje nie ma chętnych. - Stawkę jaką przewidział dyrektor w siatce płac przekraczamy nawet trzykrotnie, aby pozyskać lekarzy do naszego POZ-u jednak bez rezultatów - mówi prof. Goch. I wyjaśnia: - Z mojej inicjatywy deleguję lekarzy z oddziałów szpitalnych, by zapewnić opiekę pacjentom w POZ-cie. Na ten moment, nie mamy innego wyjścia.

Zastępca dyrektora ds. medycznych podkreśla że rozpisano pięć konkursów na pozyskanie lekarzy rodzinnych do POZ-u. Bez skutku. Prof. Goch także tłumaczy, że sugestie władz wojewódzkich szły w tym kierunku, aby część pacjentów z przychodni przy ul. Szpitalnej przejęły inne POZ-y w Grudziądzu. - Jednak na prośbę naszych chorych robimy wszystko, aby nie zamknąć tej placówki medycznej - zapewnia dyrektor Aleksander Goch.

Profesor Goch podczas sesji podał, że mam nadzieję że sytuację w POZ uda się ustabilizować z początkiem września.

- Przepraszamy pacjentów za niedogodności, ale dotychczas na wszystkie oferty pracy do POZ-u z jakimi wyszliśmy... zgłosiło się zero osób - mówi Aleksander Goch. - Przebito nasze stawki dwukrotnie. Nie jesteśmy już w stanie więcej zapłacić. Władze lecznicy staną przed widmem zamknięcia POZ-u? Nie jest wykluczone POZ przy ul. Szpitalnej liczy ok. 7 tys. pacjentów. - Jeśli nie uda się nam pozyskać lekarzy, będziemy zmuszeni ten POZ zlikwidować, czego nie chcemy - uzupełnia Maciej Hoppe, dyrektor szpitala w Grudziądzu. - Ale też jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i nie możemy narażać pacjentów na takie niedogodności o jakich mówiła pani radna Bagniewska że codziennie jest inny lekarz delegowany ze szpitala, wyciągany z oddziału... To nie tędy droga. Będziemy dalej poszukiwali lekarzy, jednak na chwilę obecną jest to bardzo trudne gdyż inne POZ-y stają się bardziej konkurencyjne niż my.