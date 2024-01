Koniec śledztwa w sprawie PKP Cargo. Byli managerowie i członkowie rad nadzorczych ADM i MWiK oczyszczeni z zarzutów

Śledztwo od 2019 roku

Przypomnijmy, że prokuratura w Lublinie w 2019 roku zarzuciła zarządowi PKP Cargo niegospodarność. Spółka miała ponieść straty rzędu 250 mln zł. Dopatrywano się nieprawidłowości w kupnie udziałów w zagranicznej firmie przewozowej. Cena za akcje czeskiej AWT wyniosła 103,2 mln euro i miała być o blisko 40 proc. wyższa niż uzgodniona we wstępnym porozumieniu w 2014 r.

Inną osobą, która znajdowała się w gronie podejrzanych, był Piotr C. Jak informowała prokuratura był podejrzany o czyn z art. 296 Kodeksu karnego (niegospodarność), jako były członek Rady Nadzorczej spółki w czasie, kiedy transakcja była finalizowana. C. przedstawiono zarzut 26 czerwca 2019 r. Dotyczy udziału w posiedzeniu rady nadzorczej i głosowania z 18 grudnia 2014 r.

C., który zasiada też w radzie nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, był w RN PKP Cargo w latach 2014-2015. Potem zasiadał w radzie nadzorczej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. To ekonomista, profesor SGH, był wiceprezesem Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

- Podczas przesłuchania podejrzany Piotr C. nie przyznał się do popełnienia czynu i złożył wyjaśnienia, które były przedmiotem weryfikacji w ramach dalszych czynności procesowych - mówił prok. Andrzej Jeżyński, rzecznik prasowy PR w Lublinie.

Teoria "forsowana przez organy ścigania"

Jeszcze w ubiegłym roku, kiedy informowaliśmy o trwających postępowaniu lubelskiej prokuratury, C. tłumaczył w oświadczeniu, przesłanym redakcji: "Przez trzy lata prowadzenia postępowania "w sprawie", przesłuchaniu licznych świadków i zapoznaniu się z prywatną ekspertyzą PKP Cargo S.A., dwóch prokuratorów referentów z dwóch prokuratur regionalnych nie widziało podstaw do przedstawienia zarzutu byłym członkom zarządu i rady nadzorczej (...)" - czytamy w oświadczeniu, które Piotr C. przesłał redakcji.

I dalej: "Finalnie, sporządzona po latach od przedstawienia podejrzanym zarzutu niezależna opinia obaliła teorię forsowaną przez organy ścigania, zgodnie z którą PKP Cargo miało "przepłacić" za zakup AWT". C. dodał, że powstała również "Biała księga" obrazująca proces przeprowadzenia inwestycji.