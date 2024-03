Koniec spekulacji. Patryk Dudek zostaje w Apatorze Toruń na dłużej!

Gdzie będzie jeździł Patryk Dudek od sezonu 2025 - ta kwestia rozgrzewała od dłuższego czasu żużlowe serwisy informacyjne. Część nawet na wszystkie świętości przysięgała, że odejście reprezentanta Polski z Torunia jest przesądzone i trwały zaawansowane analizy, gdzie Patryk Dudek będzie najlepiej pasował (m.in. były menedżer "Aniołów" Jacek Frątczak oznajmił, że na pewno trafi do Falubazu).

Transferową sagę sprowokował sam Patryk Dudek, gdy na ostatnim zgrupowaniu kadry wypalił przed kamerą: - Nie wiem co przyniesie sezon. Może będzie takie zainteresowanie z Zielonej Góry lub z innych klubów. Trudno odpowiedzieć na to pytanie teraz. Na pewno plan jest taki, że chcę wrócić do Zielonej Góry, ale kiedy, to jest kolejne pytanie, na które w tej chwili nie umiem odpowiedzieć.

Teraz te wszystkie spekulacje można wyrzucić do śmietnika.