Koniec zbiórek charytatywnych na Facebooku i Instagramie! Tak teraz będziemy pomagać w Kujawsko-Pomorskiem

Potem ta możliwość zniknie, co w praktyce oznacza, organizacje pozarządowe będą przenosić swoje zbiórki na zewnętrzne strony, jak serwisy crowdfundingowe (służące do prowadzenia zbiórek), m.in.na Pomagam.pl.

8095 organizacji pozarządowych na Kujawach i Pomorzu

Jednak Meta, do której należą Facebook i Instagram, podkreśla, że nadal będzie wspierać ten sektor. Testuje obecnie przycisk „Przekaż datek” w postach, aby kierował darczyńców do strony organizacji lub serwisu ze zbiórkami.

Meta przekaże wypłaty do 15 lipca

W najnowszym komunikacie Mety czytamy: „Od 1 lipca 2024 r. narzędzia do zbiórek pieniędzy nie będą już dostępne dla organizacji dobroczynnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Do tego czasu organizacja dobroczynna może korzystać z większości naszych narzędzi do zbiórek pieniędzy z niewielkimi ograniczeniami”. Darczyńcy mogą wspierać zbiórki do 30 czerwca. Meta przekaże ich założycielom wszystkie wpłaty do 15 lipca.