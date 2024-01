Konkurs piosenki angielskiej "You can sing" w Przedszkolu Muzyczna Kraina w Inowrocławiu. Zdjęcia

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych dzieci , propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę, motywowanie do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób, promowanie aktywności twórczej wśród dzieci oraz przygotowanie dzieci do publicznych wystąpień. Imprezę przygotowały nauczycielki: Izabela Gatzke i Milena Goczkowska.

Konkurs uświetniła występem grupa VI, która zaprezentowała swoje umiejętności wokalne z języka angielskiego do piosenek "Hey everybody" oraz "Music in my bones".