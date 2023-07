Konkurs "Uśmiechnięty dzień 2023" już trwa! Czekamy na wasze prace do 19 lipca

Uwaga, uwaga! Tylko do środy, 19 lipca (do godz. 13.00) czekamy na prace, które wezmą udział w wakacyjnym konkursie plastycznym pt. „Nasz wymarzony dzień, pełen uśmiechu”.

Adresujemy go do rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko-pomorskiego.