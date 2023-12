Kontrole straży granicznej w Bydgoszczy i Włocławku. Zatrzymano trzech cudzoziemców

Ponadto dane mężczyzny figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany. - Z uwagi na to, że był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa (pobicie obywatela Ukrainy oraz próba przekupstwa funkcjonariusza publicznego) na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku - informuje Dagmara Bielec.

- Wobec trojga cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu - w przypadku Turka zakończone wydaniem decyzji powrotowej, w przypadku Rosjanki – procedura trwa, natomiast w kwestii Gruzina został skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców do czasu realizacji decyzji zobowiązującej do powrotu - dodaje Dagmara Bielec.