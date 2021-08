Kontrowersje wokół sprawy nadania imienia Lew dla dziecka w USC w Golubiu-Dobrzyniu. Co na to Urząd Miasta?

- Zgłaszam do Państwa sprawę, która dotyka spraw obywatelskich naszego miasta Golub-Dobrzyń(woj. kujawsko-pomorskie) i dotknęła wielu już mieszkańców. Chodzi o podejście do pracy, obsługę petenta oraz brak kompetencji kierownika USC w Golubiu-Dobrzyniu. 2 sierpnia chciałem odebrać akt urodzenia dziecka. Jest to trzecie dziecko, dla mnie standardowa procedura, raptem kilka minut. Pani kierownik sprawdziła, czy ze szpitala wpłynęły dokumenty i zapytała o imię dziecka.

Zgodnie z naszym wyborem podałem imię, które brzmi Lew. Pani kierownik stwierdziła, że: "ona się musi zastanowić, bo ona by swojemu dziecku tak na imię nie dała". Poszukała jakiejś opinii w telefonie i na taką opinie się powołała. Kazała przyjść 03.08.2021

Złożyłem samodzielnie wniosek przez E-PUAP.

Pomijając fakt, że Pani mnie obraziła, pomijając to, że nikogo nie obchodzi jej prywatne zdanie, to powinniśmy wymagać od urzędnika, żeby pracował w ramach przepisów, które regulują jego pracę, a nie opinie z Googla.

Imię Lew, choć rzadko spotykane jest w oficjalnej bazie imion nadanych. Nie jest obraźliwe, ani ośmieszające.

Można dziecku w Polsce dać na imię Jagoda, Róża, Kalina, Mercedes, ale Lew pomimo tego, że jest na ziemiach polskich od trzynastego wieku, to już nie?

Gdzie sprawiedliwość społeczna? Inna rodzina może dać zgodnie ze swoim wyborem, a inna nie?

Dzwoniłem do Urzędu Wojewódzkiego do działu skarg i Pani była w szoku, że urzędnik USC ma obiekcje w tym temacie.

Złożyłem skargę do RPO, RPD, Ministerstwa Polityki Rodzinnej i Ministerstwa Administracji.

Do samego Urzędu w naszym mieście do komórki zajmującej się skargami, to dodzwonić się nie można, ale też nie ma sensu składać skarg do kolegów urzędnika, którego skarga obejmuje. Nie ma sensu tez interweniować u Burmistrza, bo jest bliskim kolegą Pani Kukielskiej i moim zdaniem daje on zielone światło do tego typu zachowań.

Mój przypadek nie jest odosobniony. Pani kierownik znana jest z robienia problemów.

Trzeba mieć też na uwadze fakt, że ojciec dziecka na załatwianie formalności w urzędach dostaje dwa dni urlopu, a przez wykazywanie złej woli będę miał problemy z formalnościami- praca nie pozwoli, a pracować trzeba. Żona po porodzie nie może chodzić po urzędach.

Warto opisać sprawę, bo sam burmistrz "walczył" z prywatnym folwarkiem byłego burmistrza, ale pozwala na folwarczność swoich kolegów - pisze nasz Czytelnik.