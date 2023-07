"Koronowo 1410". Trwa zbiórka na realizację historycznego filmu dokumentalnego

Film dokumentalny z Koronowem w roli głównej

"Koronowo 1410": kim jest autor projektu?

Marcin Sroka, filmowiec z Włocławka, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej). Jego największe pasje to film i historia - to właśnie one skłoniły go do realizacji kolejnego filmu dokumentalnego. W aktualnym projekcie pełni rolę scenarzysty, operatora kamery i montażysty. Jego poprzedni projekt dostępny jest na YouTube.