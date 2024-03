Kosma Kołodziej rezygnuje z funkcji w radzie ds. równości w Bydgoszczy. Wytyka prezydentowi brak szacunku

Powołanie rzeczników w Bydgoszczy, jako element kampanii?

Rzecznikami zostali Aleksandra Rommel i Radosław Cichański. - To jest faktycznie sprawa, o której rozmawialiśmy przez dłuższy czas - komentuje Monika Matowska, przewodnicząca bydgoskiej rady miasta, a obecnie rzeczniczka kampanii Razem dla Bydgoszczy, komitetu wspierającego walkę Rafała Bruskiego o reelekcję do urzędu prezydenta miasta. - Zwieńczenie nastąpiło w tym okresie, ale nie ma to oczywiście związku z kampanią wyborczą. Jest to wynik dyskusji, które były prowadzone nie tylko z zespole doradczym, ale również wśród radnych. Dyskusje z mieszkańcami też się pojawiały. Proszę tego nie traktować jako elementu kampanii samorządowej. Myślę, że elementem kampanii jest dzisiejsza konferencja, podczas której pan Kosma Kołodziej, jako jedyna osoba z tej rady, złożył rezygnację - dodaje Matowska.

Podkreślić tu warto, że Kosma Kołodziej kandyduje do bydgoskiej rady miasta, ale z litsy Trzeciej Drogi. Od dawna również współpracuje z Joanną Czerską-Thomas, jedną z kontrkandydatów Bruskiego w walce o fotel prezydenta.