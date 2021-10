Kosma Złotowski, europoseł PiS: - Koniec końców dojdzie do porozumienia

Mieliśmy trzęsienie ziemi w Europarlamencie. Jeszcze drży ziemia w Strasburgu po wystąpieniu polskiego premiera?

Rzeczywiście było to zderzenie dwóch wizji Unii Europejskiej – jednej, dość oczywistej, którą przedstawiał premier, mówiąc o traktatach, o tym, co zostało podpisane i co z traktatów wynika. A wynika to, że są co najmniej dwa obszary prawne. Jeden został oddany przez państwa traktatami w ręce Unii Europejskiej. I tutaj oczywistą jest przewaga prawa europejskiego nad krajowym. Ale jest też obszar drugi - o którym traktat nie mówi. No i tutaj jest oczywista przewaga prawa krajowego, w tym polskiego, ale też niemieckiego, francuskiego, czeskiego, hiszpańskiego nad prawem Unii Europejskiej. To zostało bardzo klarownie przedstawione. Natomiast druga strona…

Czyli większość Parlamentu Europejskiego.

Tak, większość zdaje się tych obszarów nie rozróżniać. A jednocześnie ta strona nie oświadczyła, że tak nie jest, zarzucając nam w związku z tym brak praworządności. Praworządność to jest przestrzeganie traktatów, ani ich nieprzestrzeganie i rozszerzanie władzy poza to, co traktaty mówią.