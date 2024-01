Koszmarna kwarta Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Nowy Amerykanin nie pomógł

Żak Koszalin - Enea Abramczyk Astoria 70:66 (12:15, 13:15, 17:22, 28:14)

To nie był przełom, bo ostatnią kwartę to Żak zaczął lepiej i to mało powiedziane: po serii 21:4 gospodarze objęli prowadzenie 63:56, którego już nie oddali do końca meczu. Astoria finiszowała w tym meczu z 41-procentową skutecznością i spudłowaną połową z 24 rzutów wolnych.