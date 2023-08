Koszykarze Anwilu Włocławek dostali od Toyoty samochody - spotkanie z zawodnikami. Zdjęcia, wideo

- To bardzo miły dzień dla klubu, ponieważ po raz pierwszy w tak dużym wymiarze toyota, która wspiera nas od sezonu 2015/2016 podpisuje tak dużą umowę na 10 aut, które zostaną przekazane zawodnikom i do użytkowania klubu na sezon 2023/2024. Za nami wiele wspólnych sukcesów z toyotą i mamy nadzieję na kolejne, że dowiezie nas to auto może do mistrzostwa Polski, może do obrony tytułu europejskiego - mówił Łukasz Pszczółkowski, prezes Klubu Koszykówki Włocławek.