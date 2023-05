Koszykarze KSK Ciech Noteć Inowrocław wciąż w grze o awans do I ligi! Pokonali zespół AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice

KSK CIECH NOTEĆ INOWROCŁAW-AZS AWF MICKIEWICZ ROMUS KATOWICE 84:67, do przerwy 42:29.

Wysoka stawka zawodów sprawiła, że liczni sympatycy koszykówki w komplecie wypełnili halę widowiskowo-sportową przy al. Niepodległości. Cały czas wspierają oni Noteć i liczą na długo oczekiwany awans. Inowrocławianie nie zawiedli. Chociaż nie obeszło się bez gorzkiej wiadomości. Otóż w 16 min., przy stanie 27:12, groźnej kontuzji doznał Mikołaj Grod. Jak wykazały wstępne badania, najskuteczniejszy gracz naszego klubu, doznał urazu ścięgna Achillesa. A to oznacza, że nie zagra w najbliższych meczach. Przy tego typu kontuzjach sportowych powrót do pełnej sprawności trwa od czterech do ośmiu miesięcy, w zależności od zastosowania leczenia i rehabilitacji. Prawdopodobnie w tym tygodniu operacja będzie wykonana w jednym z toruńskich szpitali. Należy wspomnieć, że w styczniu pan Mikołaj został wyłączony z gry z powodu uszkodzenia więzadła rzepki. Ten uraz powstaje skutek częstych mikrourazów w obrębie kolana. Natomiast 29 kwietnia, podczas zawodów z Pogonią Prudnik, doznał rozcięcia łuku brwiowego; zaszła konieczność założenia kilka szwów.

- Nastroje są bojowe, chcemy się zrewanżować i wrócić na trzeci mecz do Katowic - powiedział przed zawodami trener Hubert Mazur. Ten scenariusz się sprawdził, co bardzo ucieszyło fanów Noteci. Przedmeczową atmosferę podgrzali również członkowie klubu kibica, którzy przeszli ze śpiewem na ustach z centrum miasta do hali widowiskowo-sportowej na Rąbinie.

Wróćmy do sobotniego spotkania. Kluczem do zwycięstwa i przerwania passy zwycięstw akademików (dopiero w 39. spotkaniu sezonu zasadniczego i play-off ponieśli pierwszą porażkę) była dobra gra w obronie, co nie pozostało bez wpływu na strzelecką dominację Lewińskiemu i Kłaczkowi - tak jak było w Katowicach. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu zdobyli oni 48 punktów, co stanowiło 55,2 proc. ogólnego dorobku.

Gospodarze sobotnią rywalizację zaczęli dość nerwowo, co przełożyło się na niecelne rzuty z półdystansu, co umożliwiło AZS prowadzenie 3:0, 5:4 i 7:6. Noteć dopiero w 6 min. po wykorzystaniu dwóch rzutów osobistych przez Filipiaka i "trójce" Bodycha, uzyskała przewagę (10:7), której - jak się później okazało - nie oddała już do końca zawodów.

W środę, 17 maja 2023 r. (godz. 19) na Śląsku zostanie rozegrane trzecie, decydujące spotkanie. Zwycięzca awansuje do finału, zapewniającego w następnym sezonie udział w I lidze. Z drugiego półfinału taki sukces zapewniły już sobie Niedźwiadki Przemysł. Zespół z Podkarpacia dwa razy pokonał bowiem Sokoła Międzychód 87:76 i 82:78 - ekipę, która w ćwierćfinale wyeliminowała ŁKS Coolpack Łódź, dominanta grupy A II ligi, dwukrotnego zwycięzcę Noteci. Sokół zagra o trzecie miejsce, także premiowane awansem do I ligi. Rywalem będzie AZS lub Noteć.