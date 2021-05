Kotka była ofiarą młodego mieszkańca Golubia-Dobrzynia. "Siadał na niej, wieszał, ciągnął na sznurku, wkładał pyszczek do popielnicy"

Prokurator rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Bartosz Wieczorek do wtorku do godz. 10 materiałów jeszcze nie otrzymał.

Wąbrzeskie stowarzyszenie na bieżąco relacjonuje historię zwierzęcia.

- Kotka - ofiara oprawcy z Golubia-Dobrzynia jest po wstępnej obdukcji. Nie ma obrażeń wewnętrznych. Zgrubienie na ogonie sugeruje jego złamie - czy na pewno, to wykaże prześwietnie. Koteczka miała dużo szczęścia, zważywszy co mogło ją spotkać po takim potraktowaniu jak pokazują zdjęcia. Przypominamy, że oprawca również siadał na kotce, deptał ją i wkładał głowę do popielnicy. Oby oprawca nie miał na tyle tego szczęścia i dostał wysoki wymiar kary - informuje Stowarzyszenie S.O.S dla Zwierząt Wąbrzeźno.

Policjanci z Golubia-Dobrzynia wyjaśniają okoliczności znęcania się nad kotem w lokalach bitcoinu.

- W czwartek (06.05) policjanci przyjęli zawiadomienie od pracownika bitcoinu o znęcaniu się nad kotem co zostało zarejestrowane na monitoringu. Do zdarzenia doszło 5 maja br. w dwóch lokalach na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Tam młody mężczyzna znęcał się nad kotem w ten sposób, że wieszał go na smyczy przez obudowę boksu, podduszał, deptał oraz siadał na zwierzęciu. Jeszcze tego samego dnia podejrzewany mężczyzna zgłosił się na komendę. Okazał się to być 20-letni mieszkaniec Golubia-Dobrzynia a kot był jego własnością od miesiąca. Został przesłuchany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności - informuje Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu.