Kpt. Karolina Kozłowska z ZK w Koronowie zwyciężyła w plebiscycie Osobowość Roku 2020. "Na ten sukces pracowali wszyscy"

W plebiscycie Osobowość Roku 2020 kpt. Karolina Kozłowska z Zakładu Karnego w Koronowie zajęła I miejsce w ogólnopolskim finale w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Poniżej rozmowa z laureatką.

Została Pani nominowana w plebiscycie Osobowość Roku za organizowanie wielu akcji charytatywnych z udziałem więźniów i funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koronowie. Co jest dla Pani najważniejsze w tej pracy?

Załoga Zakładu Karnego w Koronowie pomimo pełnienia podstawowej funkcji izolacyjnej kary pozbawienia wolności od lat angażuje się w liczne akcje charytatywne ukierunkowane na wsparcie społeczności lokalnej i regionalnej, będąc jednocześnie godnym wzorem do naśladowania dla osób pozbawionych wolności. Funkcjonariusze Służby Więziennej swoją codzienną służbą udowadniają, że życzliwość może stać się regułą, a mur nie odgradza serc. Angażowanie osadzonych do aktywności na rzecz osób potrzebujących stwarza idealny grunt dla oddziaływań wychowawczych. Udział w licznych akcjach pomocowych, sprawia, że osoby pozbawione wolności uczą się pomagać drugiemu człowiekowi, mają też świadomość, że ich zaangażowanie to forma pracy na rzecz konkretnej, często lokalnej społeczności, z którą w jakiś sposób się integrują. Inaczej zaczynają patrzeć na wartość zdrowia, ludzkiego życia, dóbr materialnych. Dostrzegają wartość kontaktów międzyludzkich. Wracają do ważnych relacji z bliskimi, chcą o nie dbać. Myślą o swoim życiu w perspektywie teraźniejszości i przyszłości, tej na wolności, po odbyciu kary.