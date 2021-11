Kryminalni złapali sprawcę wypadku na ul. Targowej w Toruniu. Na przejściu dla pieszych została potrącona nastolatka

Toruń. Jak doszło do wypadku przy ul. Targowej?

Do wypadku doszło w czwartek (04.11.2021), kiedy to kierowca wjeżdżając na ul. Targową od strony Lubickiej (do jednego z dyskontów), nie ustąpił pierwszeństwa 15-letniej dziewczynie (mieszkanka okolic Kowalewa Pomorskiego), która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych i potrącił ją. Kiedy mężczyzna zobaczył co się stało, zawiózł nastolatkę do szpitala i tam ją zostawił. Policjanci za pośrednictwem mediów prosili świadków zdarzenia o pomoc z tej sprawie. Niestety, nikt się nie zgłosił.