Księża zapraszają do udziału w pielgrzymce z Kruszwicy do Inowrocławia

- Każdy rok liturgiczny w Kościele ma swojego Patrona. W tym roku jest nim św. Józef, patron rodzin i mężczyzn. Z tego względu zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do parafii pw. Św. Józefa w Inowrocławiu, która odbędzie się w sobotę 11 września. Wyjście o godz. 8.15 z naszego kościoła. Na miejscu Msza św. i specjalne modlitwy, dzięki którym będzie można zyskać odpust zupełny (właśnie dlatego pielgrzymka do tego kościoła). Następnie piknik przy plebanii na który zaprasza proboszcz par. św. Józefa, ks. Radosław Orchowicz. Zapisy u ks. Pawła i w zakrystii. Prosimy o podanie numeru pesel (potrzebny do ubezpieczenia). Koszt pielgrzymki to 5 zł. Nie może Cię zabraknąć! - czytamy na stronie parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy.