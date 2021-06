Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Zaczyna się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem!

Kto dziś gra na Euro 2020? 1/8 finału Francja - Szwajcaria. Gdzie oglądać? O której mecz?

W szóstym meczu 1/8 finału rozgrywanym w Bukareszcie Francja zagra ze Szwajcarią.

Francja to jeden z głównych faworytów mistrzostw. W fazie grupowej Trójkolorowi pokonali Niemcy 1:0, niespodziewanie zremisowali z Węgrami 1:1 i podzielili się punktami z Portugalią 2:2. Zajęli w grupie pierwsze miejsce.

Szwajcarzy do końca drżeli o awans do fazy pucharowej. Zaczęli od remisu 1:1 z Walią, potem była porażka z Włochami 0:2, a w meczu o wszystko zwyciężyli Turcję 3:1, zajmując trzecie miejsce.

