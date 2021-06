Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Zaczyna się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem.

Kto dziś gra na Euro 2020? 1/8 finału Włochy - Austria. Gdzie oglądać? O której mecz?

W drugim meczu 1/8 finału rozgrywanym w Londynie Włochy zagrają z Austrią.

Włosi to jeden z główny faworytów do końcowego triumfu. Grupę przeszli jak burza, kolejno pokonując Turcję 3:0, Szwajcarię 3:0 i Walię 1:0.

Austriacy także są zadowoleni, bo ich reprezentacja po raz pierwszy w turnieju mistrzostw Europy awansowała do fazy pucharowej. W grupie Austria pokonała Macedonię Północną 3:1, uległa Holandii 0:2 i zwyciężyła Ukrainę 1:0, co zapewniło drugą lokatę i awans.

