Kto może wyjechać do sanatorium z ZUS? Ekspertki ZUS wyjaśniają wątpliwości

Pytania o możliwość wyjazdu na rehabilitację leczniczą z ZUS zdominowały ostatni dyżur telefoniczny. Dziś publikujemy odpowiedzi ekspertek ZUS.

Zobacz wideo: Lekarze i NFZ będą dzwonić i zachęcać do szczepień

Na pytania odpowiadały Arleta Młynarczyk i Mariola Kitowska z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Dostałam orzeczenie o potrzebie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym. Co to oznacza?

Oznacza to, że codziennie dojeżdża pani na rehabilitację w wyznaczonych godzinach. Rehabilitacja trwa 24 dni i odbywa się od poniedziałku do soboty. Czy ZUS prowadzi rehabilitację pocovidową?

Nie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi takiej rehabilitacji. Proszę zwrócić się z tym pytaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jestem osobą bezrobotną, Czy mogę skorzystać z rehabilitacji leczniczej z ZUS?

Jeśli jest pan osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i pobiera pan zasiłek dla bezrobotnych, to może pan ubiegać się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS.

Mam 70 lat. 40 lat przepracowałam i nigdy nie byłam w sanatorium. Teraz jestem na emeryturze, już nie pracuję. Czy mogę ubiegać się o sanatorium z ZUS? Jak to wygląda?

Nie może pani skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, ponieważ jest pani emerytką i nie jest pani zatrudniona. Może pani ubiegać się o wyjazd do sanatorium z NFZ. Jestem osobą pracującą. W maju tego roku przebyłem zawał mięśnia sercowego. Czy mogę skorzystać z rehabilitacji z ZUS?

Tak. Program rehabilitacji prowadzonej przez ZUS obejmuje schorzenia układu krążenia. O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji decyduje lekarz orzecznik ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista. Wniosek taki jest ważny 30 dni od wystawienia przez lekarza.

Czy mogę zmienić termin skierowania do sanatorium?

Może pani złożyć pismo z prośbą o zmianę terminu. Prośbę należy uzasadnić, a decyzję w sprawie podejmie Główny Lekarz Orzecznik ZUS. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu do sanatorium z ZUS?

Tak. Ma pani prawo zrezygnować z rehabilitacji leczniczej. Pobieram rentę socjalną i pracuję. Czy mogę skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego?

Jeżeli pobiera pani rentę socjalną na czas określony i jednocześnie jest pani zatrudniona jako pracownik, może pani skorzystać z rehabilitacji z ZUS. Otrzymałam orzeczenie odmawiające potrzeby rehabilitacji leczniczej z ZUS. Co mogę zrobić ?

Ma pani prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Zostałam skierowana na rehabilitację. Proszę o informacje, jakie będę miała zabiegi?

O zabiegach leczniczych decyduje lekarz prowadzący leczenie w ośrodku. Po przyjęciu pacjent jest badany i ma ustalony indywidualnie i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną program rehabilitacji.

Mam skierowanie do sanatorium z ZUS. Jestem po dwóch dawkach szczepionki na koronawirusa. Dowiedziałem się, że na 48 godzin przed wyjazdem mam zrobić test na koronawirusa. Jest bezpłatny. Rozumiem, że jest taka konieczność, bo przecież w sanatorium będą ludzie schorowani i trzeba być ostrożnym. Dziwię się jednak dlaczego osoby zaszczepione dwiema dawkami wyjeżdżające do tego samego sanatorium z NFZ testu robić nie muszą. Czy w ZUS i NFZ nie powinny być te same przepisy?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. do odwołania warunkiem rozpoczęcia turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez ZUS w trybie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Miałam dostać rehabilitację leczniczą w Ciechocinku i dostałam przydział na 22 listopada zeszłego roku. To się nie odbyło, bo było zamknięcie. Teraz sobie o tym przypomniałam. Czy ja mam jeszcze jakąś szansę na to? Rehabilitację dostałam na narząd głosu w systemie stacjonarnym.

Tak, ma pani szansę, tylko na ten moment nie ma turnusów na rehabilitację leczniczą na to schorzenie. Czekamy na miejsca. Jeśli tylko miejsca się pokażą, będziemy po kolei Państwa kierować. Prosimy o cierpliwość, dostanie Pani zawiadomienie. Jestem osobą pracującą, nie pobieram żadnych świadczeń z ZUS-u. Chciałabym skorzystać z rehabilitacji leczniczej z ZUS. Jakie dokumenty powinnam złożyć?

Niezbędnym dokumentem jest wniosek. W tym celu powinna pani zgłosić się do lekarza prowadzącego, który wypisze wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Oczywiście jeśli uzna, że rehabilitacja w pani przypadku jest wskazana. Wniosek PR4 można znaleźć na stronie www.zus.pl lub na Salach Obsługi Klienta w każdej placówce ZUS. Wniosek może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista. Do wypełnionego wniosku dołączy pani dokumentację medyczną leczenia np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp., która pomoże w wydaniu orzeczenia. Komplet dokumentów składa pani w dowolnej placówce ZUS.

Mam stopień niepełnosprawności umiarkowany i całkowitą niezdolność do pracy. Czy jak mam stałą rentę od 2008 roku to należy mi się takie skierowanie do sanatorium z ZUS?

Niestety, nie. Jeśli pobiera pan rentę na stałe, to nie ma pan prawa do rehabilitacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest rehabilitacja dla osób, które po rehabilitacji odzyskają zdolność do pracy. A pan, mając rentę na stałe nie odzyska zdolności do pracy.

Czy jest możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym?

To ośrodek decyduje o zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach. Jakie muszę spełnić warunki, żeby skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej z ZUS?

Z programu rehabilitacji może pani skorzystać jeśli jest pani zagrożona utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że odzyska ją pani po przebytej rehabilitacji. Rehabilitacja ZUS skierowana jest do osób podlegających chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe , wypadkowe albo chorobowe), pobierających zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. I tutaj rehabilitacja musi się odbyć w ramach pobieranego świadczenia. Skierowana jest również do osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i pobierających okresową rentę socjalną jednocześnie zatrudnionych jako pracownik.

Do 20 października 2021 roku mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Będę składać wniosek o przedłużenie. Czy jest możliwość wyjazdu w tym czasie na rehabilitację? Kto o tym decyduje? Jestem osoba pracującą.

Ma pan prawo złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Jeśli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, postaramy się skierować pana na rehabilitacje w ramach pobieranego przez pana obecnie świadczenie rehabilitacyjnego. Mam skierowanie do sanatorium z ZUS. Muszę zrobić testy na obecność koronawirusa. Co w sytuacji kiedy wynik będzie pozytywny?

Jeśli okaże się, że test wyszedł pozytywnie, wówczas nie będzie mogła pani jechać na rehabilitację. Powinna pani w takiej sytuacji skontaktować się z ZUS-em, który wyznaczy nowy termin rehabilitacji. Oczywiście jeśli nadal będzie pani chciała skorzystać z rehabilitacji. Za pół roku mam mieć operację kręgosłupa i chciałabym skorzystać z tej rehabilitacji leczniczej z ZUS. Czy mi w ogóle przysługuje? Jestem emerytką, nie pracuję. Co muszę załatwić?

Rehabilitacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani nie przysługuje, ale wspominała pani, że będzie pani miała operację kręgosłupa, również szpital może panią skierować do sanatorium poszpitalnego z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mam stałą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy mi się należy sanatorium?

Jeśli ma pan całkowitą niezdolność do pracy na stałe to rehabilitacja z ZUS się nie należy. Może pan spróbować z NFZ. Bo Rehabilitacja z ZUS jest po to, żeby pomóc panu odzyskać zdolność do pracy, czyli żeby pan wrócił do pracy. Rehabilitacja z ZUS jest dla osób zatrudnionych, które podlegają ubezpieczeniom społecznym, które pobierają renty okresowe, pobierają zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne. Pan nie ma renty okresowej, tylko na stałe, więc nie ma pan prawa do rehabilitacji. Jak można dostać się do Ciechocinka do sanatorium? Jestem na emeryturze i nie pracuję

Nie kwalifikuje się pan na rehabilitacje z ZUS. Natomiast może pan składać wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia.