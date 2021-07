Kto namaluje mural nawiązujący do tradycji lotniczych bądź kawaleryjskich Grudziądza? Jest konkurs na projekt i wykonanie

- To jedno z piękniejszych osiedli Grudziądza, gdzie mieszka sporo ludzi. W bliskim otoczeniu są sklepy, poczta, punkty usługowe. A w tle.. pusta ściana - argumentuje Jakub Kopkowski. - Wpadłem na pomysł, aby upiększyć to miejsce. Wystosowałem pismo do prezesa MPGN-u z zapytaniem czy można wymalować mural. Moja inicjatywa zyskała aprobatę, ale też wpadliśmy na dodatkowy pomysł, aby nie był to jakiś przypadkowy mural, a ściśle związany z tradycjami Grudziądza, a dokładnie lotniczymi bądź ułańskimi. Ściana jest duża więc będzie się czym wykazać.