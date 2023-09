Ktoś nęka byłego wiceprezydenta Torunia. Pomalowali mu samochód i płot

Przekazałem moje podejrzenia

Sprawcą jest ktoś, komu pomagałem

Kogo dotyczą podejrzenia? Na razie nie jest to jasne. Również służby prasowe policji odmawiają komentarza. „Niestety nie mogę dzisiaj napisać nic więcej” – pisze Janusz Strześniewski. - „Zrobię to gdy sprawa oficjalnie się zakończy. A zrobię wszystko żeby zakończyła się szybko. Nie może być zgody na publiczne zniesławianie i nękanie, tym razem już nie tylko mnie, ale także mojej rodziny. Na początku było, to robione w pewnym konkretnym celu. Teraz, gdy celu nie udało się uzyskać, już tylko z bezinteresownej nienawiści. Sprawcom obiecuję oprócz wyroków karnych, rachunek za malowanie samochodu i płotu. Duży. A kto jest sprawcą czy zleceniodawcą? Ktoś, komu niedawno, dużo pomogłem. Niestety tak bywa najczęściej”.

8 lat w fotelu wiceprezydenta

- Moja przygoda z toruńskim magistratem rozpoczęła się od sukcesu, jaki w wyborach samorządowych w 1994 r. odniósł Komitet Wyborczy Alicji Grześkowiak - mówił Janusz Strześniewski "Nowościom". - Nieskromnie powiem, że byłem tym, który chyba najmocniej namawiał ówczesną panią senator do założenia własnego komitetu wyborczego. To był strzał w dziesiątkę. Wprowadziliśmy do Rady Miasta sporą grupę naszych kandydatów i nieoczekiwanie zaproponowano mi funkcję wiceprezydenta. Rada Miasta to przegłosowała, bo wówczas to ona wybierała prezydenta, jego zastępców i członków zarządu miasta.