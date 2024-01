Kujawsko-Pomorski Protest w Obronie Mediów i Więźniów Politycznych przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

Na proteście przed urzędem pojawiło się 400, może 500 osób. Wśród zgromadzonych byli m.in. poseł Łukasz Schreiber, były poseł Tomasz Latos, oraz Jarosław Wenderlich, radny Rady Miasta Bydgoszczy.

- Tutaj jesteśmy, żeby bronić naszych praw, każdego z nas prawa do dostępu do informacji, nieskrępowanych informacji z różnych źródeł, żebyśmy sami mogli wybierać, jakich dziennikarzy słuchamy, jakie programy oglądamy, a nie żeby narzucano nam - mówił Krystian Frelichowski. - Jesteśmy tu też po to, aby bronić więźniów politycznych. To jest rzecz absurdalna. Przypomnę, że ułaskawienie obecnie osadzonych było sprawdzane przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał to, kiedy to się działo wiele lat temu, że jest prawidłowe.