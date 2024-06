Kujawsko-Pomorskie. Ceny węgla 2024 w przededniu wakacji. Podwyżki cen opału też mają wakacje?

Bydgoszczanin chce kupić ekogroszek już na sezon grzewczy 2024/2025. Dzwonił do paru składów węgla w Bydgoszczy i okolicach. Ostatecznie zamówił towar, ale w Toruniu. Standardowa cena tony wynosiła 1600 zł, ale klient trafił na promocję. Tona kosztowała 1500 zł i jeszcze dowóz (za który zapłaciłby 120 zł) miał gratis. Warunkiem skorzystania z promocji był zakup przynajmniej dwóch ton w workach.

Pan zamówił właśnie tyle. Powinno wystarczyć przynajmniej do stycznia, a jak zima będzie łagodna, to i do lutego. Mieszkaniec Bydgoszczy nie zaopatruje domu w ekogroszek na cały sezon. Liczy na to, że ceny jeszcze spadną na początku 2025 roku.