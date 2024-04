Kujawsko-pomorskie coraz bardziej przyjazne dla środowiska, choć kopciuchy nadal nas gnębią

Jacek Goszczyński wskazuje na kolejne powody, jakie wpłynęły na poprawę - likwidacja wielu zakładów przemysłu ciężkiego, które emitowały w powietrze, do wody i ziemi najwięcej szkodliwych zanieczyszczeń, by wspomnieć o toruńskim "Polchemie" (produkującym m.in. kwas siarkowy, likwidacja na początku lat 2000) czy też bydgoskim "Zachemie" (upadłość w 2012 r.).

- Przez ostatnie 30 lat zrobiliśmy ogromny postęp w poprawie stanu środowiska naszego regionu i oczywiście w całym kraju. To oczywiście wynik przeobrażeń społeczno-politycznych przełomu lat 80. i 90. XX wieku, nowego spojrzenia na problem środowiska i rodzącej się konkurencji w przemyśle - wyjaśnia Jacek Goszczyński , ekspert z zakresu ochrony środowiska, emerytowany wieloletni naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy. To pod jego kierownictwem opracowano ostatni jak dotąd (w 2020 r.) raport pn. "Stan środowiska w województwie kujawsko-pomorskim".

Złudzeń nie ma - wciąż ogromnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie powietrza. Warto to sobie uświadomić zwłaszcza w Dzień Ziemi (który obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia).

- Zaczęła obowiązywać zasada: kto truje ten płaci! Te przedsiębiorstwa, które wolały płacić zamiast modernizować się, traciły pozycję wobec konkurencji, same się z niej eliminowały. A to także wpływało pozytywnie na środowisko - przypomina ekspert.

Gdy już przemysł przestał być palącym problemem dla środowiska, okazało się, że powietrze wciąż jest zatruwane przez gospodarstwa domowe. To tzw. niska emisja, czyli to co wydostaje się z domowych kominów. I ten problem, jak doskonale wiemy, wciąż jest w naszym regionie za duży – wymiana starych kopciuchów na wydajniejsze energetycznie i czystsze dla środowiska kotły przeciąga się, mimo wejścia w życie 1 stycznia tego roku uchwały sejmiku województwa zakazującej mieszkańcom województwa używania pozaklasowych kotłów (niespełniających wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012).