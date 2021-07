Kujawsko-pomorskie firmy są rzetelne i jak wypadają na tle kraju? Niestety...

Rzetelna Firma w oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów, po raz trzeci wzięła pod lupę solidność polskich firm działających we wszystkich województwach.

Żeby to zbadać uwzględniła: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym regionie, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm tam działających, średnie przypadające na jednego dłużnika oraz ich odsetek w porównaniu do wszystkich działających tu przedsiębiorstw.

W tym roku zdecydowanie najlepiej wypadły ex aequo województwa podlaskie i podkarpackie.

- Pierwszy raz w historii oceny rzetelności przedsiębiorstw mamy sytuację, w której dwa województwa otrzymały taką samą, wysoką liczbę punktów - podkreśla Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy. - W Podkarpackiem obserwujemy najniższe zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm, które wynosi 2,7 mln zł oraz najniższy odsetek firm zadłużonych, sięgający 7,4 proc. Właśnie za te dwa czynniki biznesy z Podkarpacia otrzymały najwyższą liczbę punktów, czyli po 16. Suma punktów w rankingu, jaką otrzymały to 54. Dokładnie tyle samo dostało województwo podlaskie, z tą różnicą, że Podlasie pod względem zadłużenia sięgającego 197,5 mln zł, zadłużenia na 1000 firm, które wynosi 2,8 mln zł i odsetka firm zadłużonych sięgającego 7,52 proc. zajmuje drugie miejsce, za co dostało po 15 punktów za każdy czynnik. 54 punkty to najwyższa ocena w tegorocznym zestawieniu i pozwala przedsiębiorcom z wymienionych regionów nosić miano najrzetelniejszych w Polsce.