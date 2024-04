Kujawsko-Pomorskie firmy zatrudniają coraz więcej ludzi z całego świata. Najczęściej z tych krajów. Znamy liczby!

Cudzoziemcy w pracy. Tylu ich jest na Kujawach i Pomorzu

- Porównując statystyki z marca 2023 roku do marca 2024, widać wzrost liczby cudzoziemców zgłoszonych do ZUS o 6 proc., a w naszym województwie aż o 10,5 procent - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. - Na koniec marca do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS-ie zgłoszonych było 1 mln 138 tys. obcokrajowców, w regionie niemal 40,5 tys.

Od wielu lat największą grupę wśród pracujących obcokrajowców w naszym kraju stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec marca br. było ich ponad 762 tys., w regionie ponad 28 tys. Drugą liczną grupą cudzoziemców przyjeżdżających do Polski są obywatele Białorusi. Na koniec marca br. liczba Białorusinów zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych wyniosła niemal 131,9 tys. To o 13,7 proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Także w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła liczba obywateli Białorusi z 2,3 tys. do 3 tys.