Kujawsko-Pomorskie. Jak idą szczepienia? Gdzie najwięcej zaszczepionych? [raport] Sara Watrak

Fot. Mariusz Kapa³A / Gazeta Lubuska

W Polsce już blisko 17 mln osób jest w pełni zaszczepionych. To jednak zbyt mało, by uzyskać odporność populacyjną. Warto się zaszczepić, by chronić zdrowie i życie swoje oraz naszych bliskich. Dodatkowo przypominamy, że każda dorosła osoba, kto przyjmie szczepionkę, może wziąć udział w loterii. Do wygrania pieniądze, samochody i hulajnogi elektryczne. Sprawdzamy, jak idą szczepienia w Kujawsko-Pomorskiem. W której gminie najwięcej osób przyjęło szczepionkę? Gdzie do odporności populacyjnej jeszcze sporo brakuje? Sprawdźcie!