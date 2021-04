Kujawsko-Pomorskie. Mniej kontroli inspekcji pracy w firmach. Koronawirus temu winien

Kłopotów, związanych z przestrzeganiem przepisów, w przedsiębiorstwach jednak nie brakuje, zwłaszcza z BHP i wynagrodzeniami. Do grzechów głównych polskich pracodawców zaliczają się: nieprzekazywanie świadczeń dla pracowników, naruszanie czasu pracy, niezapewnienie odpowiednich warunków pracy.

- Pracodawcy szukają oszczędności, a to w większym stopniu skłania do naruszania przepisów Prawa pracy – zaznacza dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. - Oczywiście, to w żaden sposób ich nie usprawiedliwia. Do podstawowych obowiązków pracodawców należy wypłacanie wynagrodzenia w pełnej wysokości i w ustalonym terminie.