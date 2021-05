Kujawsko-Pomorskie. Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem [zdjęcia - 7.05.21]

NOWE Radni PiS:- Prezydent Grudziądza utrudnia nam wykonywanie mandatu radnego. Odmawia wglądu w dokumenty spółek

- Opracowujemy raport dotyczący drenażu pieniędzy ze spółek i instytucji miejskich. Chcemy pokazać mieszkańcom na co są wydawane ich pieniądze. Niestety, napotykamy na opór ze strony prezydenta Grudziądza odnośnie udostępniania dokumentów finansowych do wglądu. Prezydent staje na głowie, aby nam to utrudnić - mówi Andrzej Wiśniewski, radny PiS-u.