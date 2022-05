Kajakiem przez Kujawy i Pomorze. Oto najciekawsze rzeki dla kajakarzy w naszym regionie

Trzy najpiękniejsze rzeki

Szczególnie mocno zachęcamy do wyjazdu na nasze trzy rzeki: Brdę, Wdę i Drwęcę. Piękne widoki, czysta woda, świeże powietrze, dobra infrastruktura turystyczna – to jest to, czego wszyscy szukają. To jest nasz – można rzec – turystyczny towar eksportowy, bo korzystają z niego wodniacy z całej Polski, Europy i świata.