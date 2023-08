Kujawsko-Pomorskie widziane z góry. Widok z wieży golubskiego kościoła - zobacz nowe zdjęcia

Pan Zygmunt stara się, by pozostawały wspomnienia z wizyt. Prowadzi księgę wpisów. Przewodnik oprowadzał też znanych ludzi: polityków ministra Radosława Sikorskiego czy Janusza Zemke; gwiazdy sportu m. in. Irenę Szewińską; muzyków, w tym Stanisława Soykę oraz aktorów - Piotra Adamczyka, Kasię Cichopek, ekipę z "Rancza".

- Jest informacja o takiej możliwości przy kościele. Również zamkowi przewodnicy zachęcają do wejść na wieżę. Tego lata mieliśmy około 7 tysięcy turystów w kościele, z całej Polski, a nawet świata. Byli nawet Polacy, którzy od 35 lat mieszkają w Afryce i postanowili odbyć sentymentalną podróż – mówi przewodnik Zygmunt Błaszczyk.

- Był on jednym z najdłużej panujących starostów w Golubiu. Rządził tym terenem przez 37 lat. Zmarł w Mroczy koło Nakła 15 sierpnia 1594 roku. Starosta Krzysztof Kostka został pochowany w golubskim kościele. Jego synowie wznieśli mu w świątyni renesansowy nagrobek z piaskowca z leżącą postacią rycerza. Nagrobek zachował się do dnia dzisiejszego – zaznacza historyk Szymon Wiśniewski.

Dla aktywnych i żądnych spotkań z historią oraz niesamowitych widoków nie lada gratką jest wejście na wieżę golubskiego kościoła. Wejście jest możliwe dopiero od kilkunastu lat, po rewitalizacji wieży. Na szczyt prowadzą wąskie schody. Jest linka, której można się przytrzymać. W kilku miejscach należy się przychylić, ze względu na belki konstrukcyjne nad nami. Ze względów bezpieczeństwa wchodzimy grupami, do 10 osób.

Na wieży są też drewniane kołowroty, którymi wciągano materiały do budowy wieży.

Zobacz zdjęcia z golubskiego kościoła i widok z jego wieży

Na szczycie wieży są elementy, które doprowadzają do tarcz zegarowych. Co ciekawe są one z trzech stron wieży, nie ma ich na ścianie od strony Dobrzynia. Legenda głosi, że mieszkańcy Golubia celowo, na złość Dobrzyniakom tarczy nie umieścili.